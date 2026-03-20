Il 20 marzo 2026, a Livorno, si è svolta una manifestazione sportiva dedicata al salto triplo, dove Andy Diaz ha conquistato l’oro e stabilito un nuovo record ai mondiali indoor di Torun, in Polonia. Diaz, originario di Cuba e diventato cittadino italiano nel 2023, ha portato in luce una vittoria significativa per il mondo dell’atletica. La sua performance ha attirato l’attenzione sull’atleta e sulla storia di riscatto che rappresenta.

Livorno, 20 marzo 2026 – La festa dell’Italia è la festa della Toscana. Perché c’è tanto di labronico nella vittoria di Andy Diaz: il cubano diventato italiano nel 2023 raggiunge un nuovo prestigioso risultato nel salto triplo ai mondiali indoor di Torun, in Polonia. Bronzo a Parigi 2024, l'azzurro ha bissato il successo di Nanchino dello scorso anno: decisivo il primo salto a 17,47 che gli ha permesso di mettersi alle spalle il giamaicano Jordan Scott (17,33) e l'algerino Yasser Mohammed Triki (17,30), rispettivamente argento e bronzo. Diaz, cubano, chiede asilo politico in Italia nel 2023, dopo aver lasciato definitivamente Cuba mentre la Nazionale dell’isola si sta imbarcando da Madrid per il Giappone in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Andy Diaz, l’oro e il record nel salto triplo: quanta Toscana nella storia di riscatto e speranza

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