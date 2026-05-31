Nella notte, un’auto con cinque minorenni a bordo si è schiantata. Andrea Procaccino, 16 anni, è morto sul colpo. Gli altri ragazzi sono rimasti feriti. La vettura ha perso il controllo e si è schiantata contro un ostacolo. La fuga da un controllo di polizia sembra aver preceduto l’incidente. La comunità di Orta Nova si stringe attorno al dolore per la perdita.

L’auto con a bordo cinque minorenni si è schiantata nella notte. Andrea Procaccino ha perso la vita, feriti gli altri ragazzi. Una notte che doveva essere come tante altre si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità di Orta Nova. Andrea Procaccino, 16 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nelle prime ore di domenica 31 maggio nelle campagne del Foggiano. Il giovane viaggiava a bordo di una Renault Megane station wagon insieme ad altri quattro ragazzi, tutti minorenni. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Gli altri occupanti del veicolo sono rimasti feriti ma, secondo quanto emerso, non sarebbero in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Andrea muore a 16 anni dopo la fuga da un controllo: il dolore di Orta Nova per il ragazzo dal sorriso contagioso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Arezzo, ladro muore dissanguato durante la fuga dopo un furto in villa: è caccia ai due complici

Notizie e thread social correlati

Auto contro il guardrail nelle campagne di Orta Nova, muore un ragazzo di 17 anniNella notte, un'auto è uscita di strada lungo la provinciale 80 nelle campagne di Orta Nova.

Morto Fabio Visconti dopo 4 anni dal pestaggio di Orta Nova, il 36enne era stato aggredito per futili motiviDopo quattro anni dalla vicenda, si è spento Fabio Visconti, che era stato vittima di un pestaggio avvenuto a Orta Nova.

Si parla di: Sedicenne morto nel foggiano, il prof 'Era un ragazzo d'oro'.

Minorenni sull’auto scappano a posto di blocco e si schiantano: muore il 16enne Andrea ProcaccinoUn inseguimento iniziato nel cuore della notte e terminato in tragedia. È successo intorno alle 2 di domenica 31 maggio a Orta Nova, nel Foggiano, dove una Renault Megane con targa polacca, guidata da ... msn.com

Fuggono ad un posto di blocco e si schiantano, muore un 16enneLa tragedia nel Foggiano. A bordo tutti minorenni, quattro feriti lievi: tre sono stati dimessi, mentre il quarto è in attesa di prognosi. Dalle prime ricostruzioni, i ragazzini avrebbero accelerato a ... ansa.it