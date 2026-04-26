Morto Fabio Visconti dopo 4 anni dal pestaggio di Orta Nova il 36enne era stato aggredito per futili motivi

Dopo quattro anni dalla vicenda, si è spento Fabio Visconti, che era stato vittima di un pestaggio avvenuto a Orta Nova. L'aggressione, avvenuta per motivi considerati futili, aveva portato all’arresto di due giovani coinvolti nel fatto. La sua morte è stata comunicata nelle ultime ore, a distanza di tempo dall’episodio che aveva segnato la sua vita.

È morto dopo quattro anni di agonia Fabio Visconti, il 36enne di Orta Nova (Foggia) rimasto vittima di un violento pestaggio il 2 ottobre 2021. Il decesso è avvenuto il 25 aprile a seguito delle gravissime lesioni riportate durante un’aggressione davanti a un bar, per la quale sono già stati condannati due giovani di Stornara. La tragedia si conclude con i funerali, svolti nella nella chiesa del SS. Crocifisso a Orta Nova. L’aggressione a Orta Nova I fatti risalgono alla sera del 2 ottobre 2021, quando Visconti, allora 32enne, fu coinvolto in un diverbio davanti a un bar di Orta Nova. L’uomo venne colpito ripetutamente con calci e pugni da un gruppo di giovani di età compresa tra i 21 e i 25 anni.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Morto Fabio Visconti dopo 4 anni dal pestaggio di Orta Nova, il 36enne era stato aggredito per futili motivi Notizie correlate Morto dopo quattro anni di agonia il 36enne Fabio Visconti, fu picchiato davanti a un bar di Orta Nova nel 2021Fabio Visconti è morto a 36 anni dopo quattro anni di agonia per le gravi ferite riportate in un pestaggio nel 2021 avvenuto a Orta Nova. Venezia, 22enne aggredito con coltello da britannici di 19 e 21 anni dopo lite per futili motivi: arrestati per tentato omicidioL'aggressione è avvenuta lo scorso 14 Febbraio presso il locale Bussola Cocktail Lab, in Campo Bella Vienna. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Orta Nova, morto Fabio Visconti: fu vittima di una brutale aggressione nel 2021. Morto Fabio Visconti dopo 4 anni dal pestaggio di Orta Nova, il 36enne era stato aggredito per futili motiviMorto Fabio Visconti dopo 4 anni dal pestaggio a Orta Nova. Per l'aggressione condannati due giovani. Il caso ricorda l'omicidio di Giacomo Bongiorni ... virgilio.it Foggia, morto dopo cinque anni Fabio Visconti: fu aggredito in una lite nel 2021Dopo quasi cinque anni di sofferenza è morto Fabio Visconti, ferito in un pestaggio nel 2021 a Stornara. Due giovani erano già stati condannati. trmtv.it