Sono state rivelate circa 30.000 email inviate sei anni fa al ciambellano di corte, contenenti accuse contro un membro della famiglia reale. Le email riguardano presunte coperture da parte della madre di tale membro. La pubblicazione di queste comunicazioni solleva interrogativi sulla gestione delle accuse e sulle eventuali responsabilità della famiglia. La vicenda si inserisce in un contesto di attenzione mediatica e di possibili implicazioni legali.

Spuntano 30mila mail che sarebbero arrivate 6 anni fa al ciambellano di corte riguardo Andrea, sua madre Elisabetta lo aveva coperto? La questione che riguardal’ex principe Andreaè molto intricata e sembra chela Royal Family, nonostante gli abbia tolto tutti i titoli, non ne rimane completamente fuori. Infatti, secondo un’inchiesta delDaily Telegraph, sembrerebbe che già6 anni fa arrivarono ben 30mila email che dimostravano le colpe di Andrea. In quel periodo c’era ancora la regina Elisabetta II che ha sempre avuto una predilezione per il suo terzogenito e che sembra che avesse spesso cercato di proteggerlo da questo caso politico e mediatico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Andrea è stato coperto per anni? Guai per la Royal Family

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