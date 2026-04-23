Per festeggiare gli otto anni di Prince Louis of Wales, i Principi del Galles hanno pubblicato un video sui social media. Nel filmato, il bambino appare in modo spontaneo e naturale, catturando l’attenzione degli utenti. La scelta di condividere questo contenuto online ha suscitato numerosi commenti e reazioni. La pubblicazione rappresenta un esempio di come la famiglia reale si avvicina al pubblico attraverso i mezzi digitali.

Per celebrare gli otto anni di Prince Louis of Wales, i Principi del Galles hanno scelto ancora una volta il linguaggio diretto dei social. Sul profilo Instagram ufficiale di Prince William e Catherine è stato condiviso un breve video che restituisce un ritratto intimo e contemporaneo del più giovane di casa. Lontano dalla rigidità delle immagini ufficiali, il filmato mostra Louis in una dimensione spontanea, tra sorrisi, movimenti rapidi e quell’energia che ormai è diventata la sua cifra distintiva. L’estetica è quella ormai riconoscibile della comunicazione dei Wales: luce naturale, ambientazione informale, nessuna costruzione eccessiva. Un racconto visivo che punta tutto sull’autenticità e sulla vicinanza emotiva.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Prince Louis, il video per gli 8 anni conquista tutti: il lato più autentico della royal family

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