La Duchessa di Sussex ha visitato l'Australia insieme al marito, il principe Harry, per un tour di quattro giorni che rappresenta il loro primo ritorno nel paese dopo il 2018, anno in cui erano ancora membri della Royal Family britannica. Durante il viaggio, si è recata presso il

M eghan Markle è tornata in Australia accanto al principe Harry per un tour di quattro giorni che segna il loro primo ritorno nel Paese dal 2018, quando facevano ancora parte della Royal Family britannica. Un viaggio lontano dai protocolli, ma ricco di appuntamenti dal forte valore sociale e simbolico. Dopo un volo di circa 15 ore da Los Angeles, la prima tappa è stato il Royal Children’s Hospital di Melbourne. Meghan ha riscoperto il suo guardaraboda da principessa con un look dall’ eleganza misurata, pulita e sofisticata. Lontana dagli eccessi ma sempre attentissima ai dettagli, la duchessa ha inaugurato il tour con uno stile impeccabile che mescola rigore royal, sensibilità moderna e gusto personale.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal "Royal Children’s Hospital" al museo dei veterani, la Duchessa di Sussex sfoggia una sobrietà regale. Il viaggio segna il loro primo ritorno nel Paese dal 2018, quando facevano ancora parte della Royal Family britannica

Il clamoroso arresto di un membro della royal family britannica non ha precedenti. Ma altri Windsor hanno avuto guai con la giustizia prima di luiIl figlio prediletto della regina Elisabetta il 19 febbraio 2026 è stato arrestato e rilasciato dopo 12 ore per (presunto) abuso d’ufficio.

Andrea è il primo reale inglese arrestato nell’era moderna. Da re Carlo I nel 1649 alla principessa Anna: i precedenti giudiziari della Royal FamilyL’arresto dell’ex principe Andrea segna un passaggio senza precedenti nella storia recente della monarchia britannica.

Piccoli reali crescono: George sempre più erede, Charlotte icona, Louis cambia (e sorprende) George più alto e sicuro, Charlotte già simbolo di stile, Louis meno monello: come stanno cambiando i royal children sotto gli occhi di tutti - facebook.com facebook

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