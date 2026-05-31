Andrea Camozzi ha dichiarato di aver imparato a gestire le gare con maggiore razionalità grazie a Matteo Giunta. Ha aggiunto di dedicarsi principalmente ai 200 farfalla. Camozzi è stato ospite dell’ultima puntata di Swim Zone, trasmessa sul canale YouTube di OA Sport.

Andrea Camozzi è stato l’ospite dell’ultima puntata di Swim Zone, in onda sul canale YouTube di OA Sport. Il giovane nuotatore italiano classe 2005 ha parlato della sua carriera che sta prendendo una direzione ben precisa e ha posto obiettivi importanti lungo il suo cammino. Il bergamasco inizia il suo racconto puntando l’attenzione sui “suoi” 200 farfalla: “Fino a qualche anno fa non li facevo nemmeno, facevo i 100 farfalla ed i misti. Il mio vecchio allenatore Davide Conconi si era fissato su questa gara, quella che da bambino guardavo per seguire Phelps, e ho capito che potevo farli. Nel 2021 alla prima convocazione in Nazionale giovanile centrai la semifinale nonostante fossi il più piccolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Andrea Camozzi: “Con Matteo Giunta ho imparato a gestire la gara con la testa. Vivo per i 200 farfalla”

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