L’attore romano presenta il suo nuovo spettacolo teatrale intitolato “Non ci pensare”, un’ora di comicità che affronta le paure e le esperienze di vita quotidiana. Dopo esperienze in televisione, cinema e piattaforme digitali, ha deciso di portare sul palco un progetto che unisce ironia e osservazione, scrivendo anche di un percorso personale di riflessione e di un imminente matrimonio con la compagna.

Dopo aver lavorato tra televisione, cinema e piattaforme digitali, l’attore e artista romano porta a teatro il suo nuovo progetto comico intitolato “Non ci pensare”, uno spettacolo che unisce ironia e osservazione della vita quotidiana. La data unica è fissata a Roma il 9 maggio al Teatro Brancaccio, dove l’artista incontrerà il pubblico dal vivo. Lo show nasce dall’idea di trasformare le piccole e grandi preoccupazioni di tutti i giorni in materiale comico, affrontandole con leggerezza e autoironia, cifra distintiva del suo stile anche sui social. Attraverso monologhi e momenti di stand-up, lo spettacolo alterna risate e riflessioni, invitando a guardare le proprie ansie da una prospettiva diversa.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Intervista ad Andrea Dianetti, a teatro con lo spettacolo “Non ci pensare”: “Mettere nero su bianco le paure è stato terapeutico. Grazie ad Amici ho imparato a riflettere prima di parlare. A settembre mi sposo con Miriam”

Notizie correlate

Andrea Dianetti porta al Teatro Metamorfosi il suo travolgente spettacolo “Non ci pensare”Prosegue nel segno della comicità la stagione del Teatro Metamorfosi di Rutigliano firmata dalla direzione artistica di Giusy Marrone che, in questo...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Intervista ad Andrea Dianetti, a teatro con lo spettacolo Non ci pensare: Mettere nero...; In Utero, intervista alla regista Maria Sole Tognazzi e a Sergio Castellitto; Ancora più sexy: Prime Video svela la data di uscita del sequel con Diana Del Bufalo e Valentina Nappi; Intervista ad Andrea Dianetti a teatro con lo spettacolo Non ci pensare | Mettere nero su bianco le paure è stato terapeutico Grazie ad Amici ho imparato a riflettere prima di parlare A settembre mi sposo con Miriam.

Intervista ad Andrea Dianetti, a teatro con lo spettacolo Non ci pensare: Mettere nero su bianco le paure è stato terapeutico. Grazie ad Amici ho imparato a ...Dopo aver lavorato tra televisione, cinema e piattaforme digitali, l’attore e artista romano Andrea Dianetti arriva a teatro. superguidatv.it

Andrea Dianetti torna a teatro a Roma con il monologo comico Non ci pensareIl 9 maggio al Teatro Brancaccio lo show di Dianetti affronta con ironia ansie quotidiane e paure universali, tra risate e riflessioni ... rainews.it

La mia vita davanti a un microfono Mario Borghesi con Andrea Dianetti e Mauro Repetto 883 - facebook.com facebook