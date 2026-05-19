In Belgio si svolge il Soudal Open, torneo inserito nel circuito del DP World Tour, che rappresenta una delle tappe principali del golf europeo. Molti giocatori italiani sono iscritti e pronti a scendere in campo, mentre il torneo riprende la sua programmazione dopo la conclusione del PGA Championship, vinto dal britannico Aaron Rai. L’evento attira l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, con un’ampia partecipazione di atleti internazionali.

Grande attesa, per quanto concerne il Dp World Tour, per il Soudal Open, torneo che riprende la programmazione del maggiore circuito europeo dopo la chiusura del PGA Championship vinto dal britannico Aaron Rai. In Belgio, quest’anno, il montepremi sarà di 2,75 milioni di dollari e i punti per la Race to Dubai che si contenderanno i giocatori saranno 3.500. Al Rinkven International Golf Club, situato vicino ad Anversa, si schiereranno molti tra i nomi più caldi del momento. A figurare tra i partecipanti, infatti, ci sono il sudafricano Yurav Premlall, fresco vincitore per la prima volta sul tour due settimane fa in Spagna, gli spagnoli Eugenio Chacarra, Angel Hidalgo, Rafa Cabrera Bello, Manuel Elvira e Jorge Campillo, i danesi Niklas Norgaard e Jacob Skov Olesen e i francesi Martin Couvra e Ugo Coussaud. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, tanti italiani al via in Belgio per il Soudal Open

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SS Division in France, Das Reich

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