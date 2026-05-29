Golf Acquaroli | Il 26esimo Open d' Italia Proabili favorisce la crescita delle Marche
Il 26esimo Open d’Italia Proabili si terrà al Conero Golf Club il 30 e 31 maggio. La manifestazione è stata presentata questa mattina a Palazzo Raffaello ad Ancona. Il presidente della regione ha affermato che l’evento favorisce la crescita delle Marche.
Presentato questa mattina in conferenza stampa a Palazzo Raffaello ad Ancona, il 26esimo Open d’Italia Proabili che si svolgerà al Conero Golf Club il 30 e 31 maggio. Presente il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli: “È una competizione importante che aiuta a crescere la nostra regione, che ci approccia al circuito del golf nazionale-internazionale e che promuove le nostre bellezze. Ho proposto al presidente della Federazione Italiana Golf di tornare qui per la prossima edizione” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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