Un uomo è deceduto dopo aver avuto un malore mentre tornava a casa. Aveva trascorso la mattinata al mare con i familiari, e nel percorso di ritorno ha imboccato un sentiero. Non ci sono altri dettagli sulle cause del malore o sulle circostanze del decesso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto.

Stava tornando nel suo appartamento di Sirolo (Ancona) dopo una mattinata al mare con la famiglia. Ma lungo il sentiero che conduce alla spiaggia di San Michele un turista veneto è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. La vittima è Enrico Poretto, 78enne residente a Schiavon in provincia di Vicenza.,, A dare l'allarme sono stati i familiari: hanno trascorso insieme la mattinata, poi nel rincasare l'uomo ha deciso di prendere un sentiero diverso, ma non vedendolo arrivare si sono preoccupati e hanno chiamato i soccorsi. Sul sentiero sono intervenuti il personale sanitario del 118 con l'eliambulanza, l'automedica proveniente da Osimo, i volontari della Croce Gialla di Camerano e la polizia locale di Sirolo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Ancona, colto da un malore dopo la giornata al mare: turista muore rientrando a casa

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