Colto da un malore in strada dopo essere stato derubato dell' incasso della giornata imprenditore morto a Pinerolo

Un uomo di 60 anni è deceduto nella serata di ieri a Pinerolo, in piazza Cavour, poco dopo essere stato derubato dell'incasso della giornata. Secondo le prime informazioni, l’imprenditore avrebbe avuto un malore subito dopo il furto e si sarebbe accasciato a terra. I soccorritori intervenuti sul posto hanno tentato di rianimarlo, ma senza successo. La polizia sta indagando sull’accaduto per chiarire le cause del decesso.

Un italiano di 60 anni è morto nella prima serata di ieri, martedì 5 maggio 2026, in piazza Cavour a Pinerolo subito dopo aver subito un furto. L’uomo, un titolare di un magazzino di prodotti alimentari a Bricherasio, era appena sceso dalla sua auto, una Jeep, quando è stato avvicinato da almeno.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Tragedia in strada a Torino Pozzo Strada: uomo colto da un malore, mortoUn italiano di 70 anni è morto nella mattinata di oggi, lunedì 4 maggio 2026 in via De Sanctis a Torino, dopo essere stato colto da un improvviso... Leggi anche: Tragedia in strada, uomo colto da malore fatale alla guida della propria auto Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Paura in barca a vela: uomo colto da malore al largo di Civitavecchia; Colto da malore durante una gara di enduro a Palermo: è morto Stefano Torrini, 68 anni; Tragedia in strada a Torino Pozzo Strada: uomo colto da un malore, morto; Colto da un malore mentre va a funghi in una zona impervia, escursionista soccorso con l'elicottero. Colto da un malore in strada dopo essere stato derubato dell'incasso della giornata, imprenditore morto a PineroloUn italiano di 60 anni è morto nella prima serata di ieri, martedì 5 maggio 2026, in piazza Cavour a Pinerolo subito dopo aver subito un furto. L’uomo, un titolare di un magazzino di prodotti alimenta ... torinotoday.it Minori, malore improvviso: 48enne trasferito d’urgenza al RuggiI primi accertamenti diagnostici hanno evidenziato la presenza di un ematoma cerebrale, rendendo necessario il trasferimento urgente in una struttura maggiormente attrezzata. agro24.it Il 68enne è stato colto da un malore durante la prima prova dell’Italiano Regolarità Gruppo 5, svoltasi lo scorso weekend a Terrasini - facebook.com facebook Paura in barca a vela: uomo colto da malore al largo di Civitavecchia ift.tt/bEqwOrg x.com