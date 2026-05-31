Allo stadio Fadini di Giulianova batteranno 400 cuori biancazzurri. Per chi non sarà in Abruzzo al seguito della squadra di Parlato, sarà comunque possibile vedere la partita in diretta su Teleromagna (canale 14 del digitale terrestre) con telecronaca affidata ad Alessandro Sovrani. A Giulianova i tifosi della Spal saranno in minoranza, ma Dall’Ara e compagni hanno la certezza di rappresentare una città intera. Prima dell’abbraccio da brividi degli ultras all’esterno dello stadio Mazza, nel corso dell’allenamento di rifinitura giocatori e staff tecnico hanno ricevuto la graditissima visita dei ragazzi di Ars et Labor Ability che a colpi di simpatia hanno suonato a modo loro la carica in vista della delicatissima trasferta contro la Santegidiese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Anche oggi la diretta su Teleromagna (canale 14 del digitale). Il saluto dei ragazzi di ’Ars et Labor Ability’

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DIRETTA STADIO MILAN SASSUOLO 2-2: LA DELUSIONE DI CRUDELI E PALO PER IL PASSO FALSO DEI ROSSONERI

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