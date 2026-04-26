Ars et Labor è forse l' ora del verdetto | battere la Sampierana potrebbe non bastare - DIRETTA

Alle 15.30 si svolge la partita tra Ars et Labor e Sampierana, con i biancazzurri impegnati in trasferta. La sfida potrebbe determinare il destino della promozione diretta, con una vittoria che potrebbe chiudere il discorso o riaprirlo in modo inatteso. La partita si gioca in un momento di grande attenzione per entrambe le squadre, che cercano un risultato decisivo.

Ars et Labor, è (forse) l’ora del verdetto. Alle 15.30, i biancazzurri sono impegnati sul campo della Sampierana per una partita che potrebbe chiudere definitivamente il discorso promozione diretta o riaprirlo in maniera assolutamente clamorosa. In caso di pareggio o sconfitta, infatti, gli.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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