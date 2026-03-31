È stata organizzata una riunione con la giudice tutelare per discutere dell’amministrazione di sostegno, un procedimento che coinvolge la tutela delle persone con disabilità. Durante l’incontro sono stati analizzati i compiti affidati al Giudice Tutelare, che supervisiona l’attività dell’Amministratore di sostegno, figura che assume un ruolo sempre più rilevante in questo ambito.

Il Giudice Tutelare è la figura a cui sono affidate le funzioni in materia di tutela della persona, tra cui sovrintendere tutto ciò che riguarda l’attività dell’Amministratore di sostegno, figura sempre più centrale nella vita delle persone con disabilità. Il 21 aprile avremo l’opportunità di incontrare la Giudice Tutelare Chiara Franzon, del Tribunale di Padova, per un dialogo e confronto con la dott.ssa Laura Perin, referente legale della fondazione Oggi e Domani e il dott. Gianluca Rigon, Presidente AMPRI (Amministratori per la Protezione degli Incapaci).L’incontro è gratuito e aperto alla cittadinanza e sarà l’occasione per dare spazio allo scambio e al confronto sulle questioni centrali e i dubbi più frequenti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Incontro con la giudice tutelare Chiara Franzon sul tema dell’amministrazione di sostegno

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