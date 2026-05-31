Ambiente | Mariani Dir Festival TV Tema fondamentale prezioso avere Coripet al nostro fianco
Coripet sostiene un premio dedicato alla divulgazione di temi ambientali, riconosciuto durante il Festival della TV. La direttrice dell'evento ha affermato che il supporto di Coripet è fondamentale e che il premio premia chi si impegna nel settore dell’ecologia. La cerimonia si è svolta a Dogliani, con l’obiettivo di valorizzare il lavoro di chi si dedica alla tutela ambientale.
"Coripet supporta il premio dedicato alla divulgazione dei temi ambientali - afferma Federica Mariani, direttrice del Festival della TV - Siamo molto felici che venga riconosciuto chi si impegna nel campo dell'ambiente e dell'ecologia, grazie a Coripet qui a Dogliani lo stiamo facendo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Ambiente: Mariani (Dir. Festival TV) Tema fondamentale, prezioso avere Coripet al nostro fianco
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