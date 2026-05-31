Ambiente | Mariani Dir Festival TV Tema fondamentale prezioso avere Coripet al nostro fianco

Da quotidiano.net 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Coripet sostiene un premio dedicato alla divulgazione di temi ambientali, riconosciuto durante il Festival della TV. La direttrice dell'evento ha affermato che il supporto di Coripet è fondamentale e che il premio premia chi si impegna nel settore dell’ecologia. La cerimonia si è svolta a Dogliani, con l’obiettivo di valorizzare il lavoro di chi si dedica alla tutela ambientale.

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"Coripet supporta il premio dedicato alla divulgazione dei temi ambientali - afferma Federica Mariani, direttrice del Festival della TV - Siamo molto felici che venga riconosciuto chi si impegna nel campo dell'ambiente e dell'ecologia, grazie a Coripet qui a Dogliani lo stiamo facendo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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