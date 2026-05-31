Ambiente | Mariani Dir Festival TV Tema fondamentale prezioso avere Coripet al nostro fianco

Notizia in breve

Coripet sostiene un premio dedicato alla divulgazione di temi ambientali, riconosciuto durante il Festival della TV. La direttrice dell'evento ha affermato che il supporto di Coripet è fondamentale e che il premio premia chi si impegna nel settore dell’ecologia. La cerimonia si è svolta a Dogliani, con l’obiettivo di valorizzare il lavoro di chi si dedica alla tutela ambientale.