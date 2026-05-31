Il club granata in panchina vorrebbe Davide Dionigi. Su questo non ci piove. Anche perché il primo tifoso del tecnico reggiano è Romano Amadei, già contrario all’esonero dello scorso febbraio. Ma anche il neo direttore generale Ivano Vacondio apprezza molto Dionigi e spinge per il suo ritorno. Ma arrivare a dama non sarà facile. Anzi, le possibilità di un Dionigi-bis sono piuttosto basse: 10, massimo 15 per cento, se vogliamo giocare con i numeri. Percentuali basse perché l’allenatore ha posto diverse condizioni e accontentarlo su tutto è complicato. Dionigi ha innanzitutto chiesto un contratto biennale: la società segue la politica del legame annuale, ma per l’autore del miracolo-salvezza di due stagioni fa, potrebbe fare uno strappo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Amadei spinge per Dionigi in panchina. Ma il suo ritorno è molto complicato

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