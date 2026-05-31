Amadei spinge per Dionigi in panchina Ma il suo ritorno è molto complicato
Il club granata desidera Davide Dionigi come allenatore in panchina. Romano Amadei, già contrario all’esonero dello scorso febbraio, sostiene questa scelta. Tuttavia, il ritorno del tecnico reggiano si presenta molto complicato. La decisione finale dipende da diversi fattori interni, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. La questione resta aperta, con i dirigenti che valutano le opzioni disponibili.
Il club granata in panchina vorrebbe Davide Dionigi. Su questo non ci piove. Anche perché il primo tifoso del tecnico reggiano è Romano Amadei, già contrario all’esonero dello scorso febbraio. Ma anche il neo direttore generale Ivano Vacondio apprezza molto Dionigi e spinge per il suo ritorno. Ma arrivare a dama non sarà facile. Anzi, le possibilità di un Dionigi-bis sono piuttosto basse: 10, massimo 15 per cento, se vogliamo giocare con i numeri. Percentuali basse perché l’allenatore ha posto diverse condizioni e accontentarlo su tutto è complicato. Dionigi ha innanzitutto chiesto un contratto biennale: la società segue la politica del legame annuale, ma per l’autore del miracolo-salvezza di due stagioni fa, potrebbe fare uno strappo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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