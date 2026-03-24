Ha vinto il "no" anche all’Immergas ieri pomeriggio. Salerno, Cattani e Fracchiolla si sono opposti al ritorno di Dionigi. E hanno scelto di dare in mano la Reggiana a Bisoli. Ah, sì perché nel frattempo, in mattinata, il club aveva silurato Lorenzo Rubinacci dopo l’ennesima brutta figura della squadra. La coppia Salerno-Fracchiolla ha impiegato così 9 partite (2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte con 5 gol fatti e 15 subiti) a capire che l’ex vice di Nesta era inadeguato per la panchina granata. Squadra senza idee e col fiato corto, lui senza appeal ed esperienza fuori dal campo. Insomma, un conto è essere il vice di Nesta un altro è guidare una squadra (scarsa) di Serie B. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Silurato Rubinacci, per la panchina c’è Bisoli. Dionigi sarebbe tornato: Salerno ha detto no

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