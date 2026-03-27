Sul fronte del calciomercato, si parla di un possibile ritorno di un calciatore egiziano alla squadra di Roma. La trattativa è considerata complessa, ma al momento ci sono segnali che lascerebbero aperta una piccola possibilità di sviluppo. Le parti coinvolte stanno valutando le condizioni, mentre le negoziazioni continuano senza conferme ufficiali.

Mercato Genoa, il ritorno di El Shaarawy non è solo un sogno! Occhio allo scenario col rinnovo in stallo con la Roma Kessié, che bagarre per il possibile ritorno in Serie A dell’ivoriano! Si inserisce anche la Juventus Immobile racconta: «Inzaghi il migliore allenatore che abbia mai avuto, mi sarebbe piaciuto chiudere la carriera alla Lazio. Io in Nazionale? A inizio anno Gattuso mi disse una cosa» Fagioli sincero: «Non mi aspettavo la convocazione, chi è in Nazionale lo merita! C’è solo da tifare Italia, con la Bosnia.» Calciomercato Inter, Moretto agita l’ambiente: Thuram non è più intoccabile e resta il nodo difesa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Roma, pazza idea Salah! Il ritorno in giallorosso dell’egiziano è complicato ma c’è uno spiraglio

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