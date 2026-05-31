Gli studenti delle prime elementari di Orbetello, Neghelli, Albinia e Fonteblanda hanno partecipato a una mattinata di educazione stradale organizzata dall’amministrazione comunale. L’evento si è svolto a La Spiaggetta di Orbetello, coinvolgendo i bambini in attività pratiche e teoriche per imparare le regole di sicurezza sulla strada. L’iniziativa mira a sensibilizzare i più giovani sull’importanza di comportamenti corretti in ambito stradale.

ORBETELLO L’amministrazione comunale di Orbetello ha organizzato, a La Spiaggetta di Orbetello, una mattinata di educazione stradale rivolta agli alunni delle classi prime delle scuole elementari di Orbetello, Neghelli, Albinia e Fonteblanda. L’iniziativa è stata condotta dagli agenti della polizia municipale, guidati dal comandante colonnello Poggioli. Alla manifestazione hanno partecipato anche il sindaco Andrea Casamenti e l’assessore con delega alla Polizia Municipale, Roberto Berardi. "È stata una mattinata ricca di contenuti – ha spiegato Berardi – con insegnamenti molto importanti per i ragazzi e perfettamente in linea con le politiche rivolte alle giovani generazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alunni a lezione di educazione stradale a ’La Spiaggetta’

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Educazione stradale: la buona strada dei cittadini inizia a scuola

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