Oggi gli studenti hanno partecipato a un’attività in piazza dedicata alla sicurezza stradale. Durante l’evento, hanno potuto conoscere le principali regole del codice della strada attraverso giochi e dimostrazioni pratiche. L’obiettivo era sensibilizzare i giovani sui comportamenti corretti da adottare durante gli spostamenti, coinvolgendoli in un’esperienza che combina apprendimento e divertimento. L’iniziativa si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e ha coinvolto anche insegnanti e volontari.

Una giornata per divertirsi con le regole del codice della strada e scoprire che la sicurezza, in fondo, è un gioco di squadra. Martedì 12 maggio le vie del paese si sono chiuse al traffico per trasformarsi in un vivace percorso educativo a cielo aperto. Si è svolta così la nuova edizione di ‘ Sicuri in un paese sicuro ’, la storica manifestazione che da oltre vent’anni promuove la formazione civica e la sicurezza stradale tra i più piccoli. L’evento, aperto in Piazza della Libertà con l’alzabandiera e l’Inno di Mameli, ha fatto registrare il pieno di entusiasmo. Protagonisti gli alunni dell’ Istituto Comprensivo di San Benedetto Val di Sambro, Camugnano e Castiglione dei Pepoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alunni a lezione di sicurezza stradale in piazza

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