Il toro della Galleria Vittorio Emanuele II di Milano è stato restaurato e ora appare più simile a un bue. La modifica ha suscitato commenti ironici sui social, con alcuni utenti che si chiedono cosa possano schiacciare i turisti ora che il simbolo tradizionale è stato alterato. I testioli, le piccole decorazioni sul mosaico, sono spariti durante i lavori di restauro. La trasformazione ha generato reazioni di sorpresa e discussioni sulla modifica dell’opera originale.

E il toro della Galleria Vittorio Emanuele II diventa un. bue. Sui social è esplosa l’ironia dopo che l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Milano, Marco Granelli, ha mostrato le foto del restauro del mosaico raffigurante l’iconico animale presente sul prezioso pavimento della galleria del centro. Era dal 2017 che non si interveniva più su celebre toro. Il restauro era però diventato nuovamente necessario proprio perché per decenni il “rito” dei turisti con i talloni che ruotano sui testicoli dell’animale avevano, appunto, eroso i testicoli medesimi. L’assessore Granelli ha così condiviso una foto dal sito Urbanlife e in parecchi hanno subito notato che i testicoli sono “spariti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Altro che toro, è diventato un bue. Adesso i turisti cosa schiacciano?”: spariscono i testi*oli dal mosaico in Galleria a Milano, il “caso” dopo il restauro

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The Secret History of Romes Greatest Gladiator Arena

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