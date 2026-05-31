Alta Velocità Roma-Napoli problema tecnico e treni in ritardo
Un problema tecnico sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli ha causato ritardi nei treni in transito. La circolazione sulla tratta è stata temporaneamente rallentata, con i treni che hanno registrato variazioni nei tempi di percorrenza. La circolazione non è stata sospesa, ma i passeggeri hanno dovuto attendere per le corse programmate. La situazione è ancora in fase di gestione e non sono stati comunicati dettagli su eventuali ripercussioni a lungo termine.
(Adnkronos) – Problema tecnico sulla linea dell'Alta Velocità Roma-Napoli Alta Velocità con ritardi per i treni. La circolazione ferroviaria è rallentata in prossimità di Caserta per un inconveniente alla linea, con il conseguente intervento dei tecnici di Rfi. Si registrano rallentamenti fino a 30 minuti. Alcuni treni Alta Velocità potranno essere instradati via convenzionale con. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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