Alta Velocità Roma-Napoli problema tecnico e treni in ritardo

Notizia in breve

Un problema tecnico sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli ha causato ritardi nei treni in transito. La circolazione sulla tratta è stata temporaneamente rallentata, con i treni che hanno registrato variazioni nei tempi di percorrenza. La circolazione non è stata sospesa, ma i passeggeri hanno dovuto attendere per le corse programmate. La situazione è ancora in fase di gestione e non sono stati comunicati dettagli su eventuali ripercussioni a lungo termine.