Guasto sull' Alta Velocità Roma-Napoli caos a Termini e treni in ritardo fino a 220 minuti
Oggi sulla linea dell’Alta Velocità Roma-Napoli si sono verificati guasti che hanno causato ritardi fino a 220 minuti. La situazione ha provocato disagi e caos alla stazione di Termini, con numerosi treni in ritardo e passeggeri in attesa di informazioni. Le compagnie ferroviarie stanno gestendo le riparazioni, mentre gli utenti affrontano un’altra giornata difficile di viaggio.
Più di tre ore di ritardi sulla linea dell’Alta Velocità. Una giornata da incubo per gli utenti del trasporto ferroviario. Dalle 6 del mattino di oggi, martedì 1° aprile, la circolazione dei treni è fortemente rallentata per un problema tecnico alla linea nei pressi di Napoli. un guasto che ha.🔗 Leggi su Romatoday.it
Guasto sulla linea Alta Velocità Napoli?Roma: treni in ritardo fino a 170 minuti, cancellazioni e variazioni. Cosa sta succedendoMattinata difficile per la circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Napoli–Roma.
Guasto sulla linea Alta Velocità Napoli?Roma: treni in ritardo fino a 210 minuti, cancellazioni e variazioni. Cosa sta succedendoMattinata difficile per la circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Napoli–Roma.
Mattinata difficile per la circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Napoli–Roma. Dalle ore 6:00 di oggi, martedì 14 aprile 2026, i treni risultano fortemente rallentati a causa di un inconveniente tecnico registrato nei pressi di Napoli.La conseguenza princi - facebook.com facebook
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