Guasto sull' Alta Velocità Roma-Napoli caos a Termini e treni in ritardo fino a 220 minuti

Oggi sulla linea dell’Alta Velocità Roma-Napoli si sono verificati guasti che hanno causato ritardi fino a 220 minuti. La situazione ha provocato disagi e caos alla stazione di Termini, con numerosi treni in ritardo e passeggeri in attesa di informazioni. Le compagnie ferroviarie stanno gestendo le riparazioni, mentre gli utenti affrontano un’altra giornata difficile di viaggio.