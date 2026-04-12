Alta velocità guasto tecnico sulla Napoli-Roma | treni in forte ritardo
Alle ore 14.10, la circolazione dei treni sulla linea ad alta velocità tra Roma e Napoli è stata rallentata a causa di un guasto tecnico vicino a Roccasecca, nel Frosinone. Questa interruzione ha provocato un forte ritardo nei convogli in transito sulla tratta, influenzando la regolarità del servizio e causando disagi ai passeggeri. La circolazione è rimasta sospesa o molto rallentata nelle ore successive.
La circolazione dei treni sulla linea Alta velocità Roma-Napoli è rallentata dalle ore 14.10 per un inconveniente tecnico alla linea nei pressi di Roccasecca (Frosinone). Trenitalia informa che i convogli possono essere deviati sulla linea convenzionale via Cassino e registrare un maggior tempo.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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