Alta velocità guasto tecnico sulla Napoli-Roma | treni in forte ritardo

Alle ore 14.10, la circolazione dei treni sulla linea ad alta velocità tra Roma e Napoli è stata rallentata a causa di un guasto tecnico vicino a Roccasecca, nel Frosinone. Questa interruzione ha provocato un forte ritardo nei convogli in transito sulla tratta, influenzando la regolarità del servizio e causando disagi ai passeggeri. La circolazione è rimasta sospesa o molto rallentata nelle ore successive.