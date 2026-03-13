Giovanni Buselli | Dopo L’amica geniale mi sono sentito disorientato e ho capito che recitare era la mia strada Ho avuto attacchi di panico e ho imparato a fermarmi e respirare

Dopo aver interpretato Enzo Scanno nella serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante, l’attore ha parlato di come, dopo “L’amica geniale”, si sia sentito disorientato e abbia capito che recitare fosse la sua strada. Ha raccontato di aver avuto attacchi di panico e di aver imparato a fermarsi e respirare durante quei momenti difficili. La sua esperienza personale si intreccia con il percorso professionale nel mondo dello spettacolo.