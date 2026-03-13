Giovanni Buselli | Dopo L’amica geniale mi sono sentito disorientato e ho capito che recitare era la mia strada Ho avuto attacchi di panico e ho imparato a fermarmi e respirare
Dopo aver interpretato Enzo Scanno nella serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante, l’attore ha parlato di come, dopo “L’amica geniale”, si sia sentito disorientato e abbia capito che recitare fosse la sua strada. Ha raccontato di aver avuto attacchi di panico e di aver imparato a fermarsi e respirare durante quei momenti difficili. La sua esperienza personale si intreccia con il percorso professionale nel mondo dello spettacolo.
L’attore che ha interpretato Enzo Scanno nella serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante racconta il passaggio ai trent’anni, le fragilità e il lavoro con Marco Bellocchio in Portobello. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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