All’Emisfero di Trebaseleghe arriva Sì Viaggiare!

Notizia in breve

All’Emisfero di Trebaseleghe è stato annunciato l’arrivo del concorso “Sì, Viaggiare!”. L’evento è previsto per questa estate e mira a coinvolgere il pubblico attraverso attività legate al tema dei viaggi. La manifestazione si svolgerà presso la struttura locale e durerà diverse settimane. Sono state annunciate diverse iniziative e premi per i partecipanti, senza indicazioni specifiche sulle modalità di partecipazione o sui criteri di selezione.