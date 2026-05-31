All’Emisfero di Trebaseleghe arriva Sì Viaggiare!

Da veneziatoday.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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All’Emisfero di Trebaseleghe è stato annunciato l’arrivo del concorso “Sì, Viaggiare!”. L’evento è previsto per questa estate e mira a coinvolgere il pubblico attraverso attività legate al tema dei viaggi. La manifestazione si svolgerà presso la struttura locale e durerà diverse settimane. Sono state annunciate diverse iniziative e premi per i partecipanti, senza indicazioni specifiche sulle modalità di partecipazione o sui criteri di selezione.

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All’Emisfero di Trebaseleghe, in provincia di Padova, arriva “Sì, Viaggiare!”, il concorso che accende l’estate e fa decollare la fantasia. Nelle giornate del 5, 6, 7 giugno e del 12, 13, 14, giugno il Centro Commerciale si trasformerà in un vero e proprio terminal aeroportuale, pronto a regalare. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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