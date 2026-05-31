Massimiliano Allegri è coinvolto in trattative per una buonuscita con il Milan, con una cifra di circa un milione di euro in discussione. La possibile destinazione successiva potrebbe essere il Napoli. Rabiot sarebbe pronto a seguirlo, secondo voci di mercato.

Una voce corre più veloce di un contropiede: Massimiliano Allegri starebbe trattando una buonuscita con il Milan, con un milione in discussione, e la prossima fermata potrebbe essere Napoli. In scia, il nome di Adrien Rabiot. Notizia affascinante, certo. Ma quanta sostanza c’è dietro il fumo? La voce ti fa alzare il sopracciglio. Il nome di Allegri con i rossoneri è una madeleine: scudetto 2010-11, panchina forte, carattere deciso. Ma oggi non risulta un rapporto contrattuale attivo tra le parti. Dunque, una trattativa di buonuscita con il Milan non trova riscontri ufficiali. Può esistere un accordo economico pendente? Al momento, non ci sono documenti pubblici o note dei club. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Allegri in Trattativa per la Buonuscita con il Milan: Prossima Fermata Napoli? Un Milione in Ballo e Rabiot Pronto a Seguirlo

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