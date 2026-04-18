Ieri a Milanello, l’allenatore e il dirigente del club si sono incontrati a pranzo per discutere delle questioni legate alla squadra. Durante l’incontro, hanno affrontato anche le richieste del mercato e le possibili strategie future. Non sono state rese note ulteriori dettagli sull’incontro o sulle decisioni prese, ma si tratta di un segnale di continuità nella gestione della squadra.

Pranzo importante tra Massimiliano Allegri e Giorgio Furlani ieri a Milanello: così scrive 'La Gazzetta dello Sport' che parla di una vittoria necessaria a Verona per spegnere i segnali di allarme e riprendere a pensare anche al nuovo corso. Per il Milan, Allegri è l'allenatore che tiene in piedi squadra e Milanello e la persona su cui puntare anche per la ricostruzione europea. Il club sarebbe consapevole di dovere lavorare per consegnare le basi giuste all'ex Juventus. Secondo il quotidiano la presenza della dirigenza a Milanello e il pranzo di ieri servirebbero per dimostrare la vicinanza ad Allegri e alla squadra. Nel...🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri al Milan per molto tempo: ecco cosa filtra. Richieste chiare sul mercato

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poi però non bisogna prendersela con #Cassano (del quale non condivido le offese) o #Adani #Fabregas #Allegri x.com