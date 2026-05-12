Il tecnico del Milan ha deciso di convocare la squadra per un ritiro che inizierà giovedì a Milanello, in anticipo rispetto alla normale programmazione. La scelta mira a rafforzare la compattezza del gruppo in vista della prossima partita contro il Genoa. La decisione arriva dopo alcune prestazioni considerate non all’altezza delle aspettative e coinvolge tutti i giocatori della rosa. La squadra si allenerà intensamente nei prossimi giorni per prepararsi al meglio alla sfida.

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© Calcionews24.com - Allegri richiama il Milan a Milanello: ritiro anticipato da giovedì per ritrovare compattezza, ecco cosa filtra

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