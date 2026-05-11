Napoli-Bologna la scelta di Conte su De Bruyne non è tattica | le ultime sul belga
A poche ore dalla partita contro il Bologna, l’allenatore del Napoli sta valutando le condizioni di Kevin De Bruyne, il centrocampista belga. La decisione sulla sua presenza in campo non riguarda aspetti tattici, ma si basa sulle sue attuali condizioni fisiche. Il giocatore è stato monitorato nei giorni scorsi, ma ancora non è stato confermato se sarà disponibile per questa sfida.
A poche ore dalla sfida contro il Bologna, Conte deve già tenere in considerazione il problema Kevin De Bruyne. Il belga, infatti, va verso il forfait, guardando la partita addirittura dalla tribuna. Conte e la scelta su Giovane: De Bruyne verso la tribuna. Il tecnico dei partenopei ha deciso di lanciare il brasiliano Giovane dal primo minuto, affidandogli una maglia da titolare nella sfida contro il Bologna. Una scelta che inizialmente si pensasse potesse essere di natura tattica e che invece nasconde un problema reale. Infatti, come riportato da Sky Sport, sembrerebbe esserci di più, dato che il belga dovrebbe addirittura accomodarsi in tribuna, senza rientrare nella distinta ufficiale.🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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Napoli, possibile decisione a sorpresa di Conte per il Bologna: De Bruyne verso la panchinaAntonio Conte starebbe pensando a una scelta forte e inattesa in vista della sfida di questa sera contro il Bologna. tuttomercatoweb.com