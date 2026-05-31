All’asta la Ferrari di Felipe Massa firmata da Montezemolo | quanto vale
All’asta una Ferrari LaFerrari firmata da Montezemolo, appartenuta all’ex pilota di Formula 1. La vettura, coupé prodotta in 499 esemplari, è considerata un pezzo unico. La Ferrari, con questa edizione limitata, rappresenta un modello esclusivo. La casa d’aste ha stimato il valore tra diverse centinaia di migliaia e un milione di euro. La vettura è stata messa in vendita senza indicare il prezzo di partenza.
Una vettura esclusiva, un gioiello di casa Ferrari prodotta soltanto in 499 esemplari: stiamo parlando della coupé LaFerrari il cui proprietario è stato l’ex pilota del Cavallino, il brasiliano Felipe Massa. Adesso è corsa tra i collezionisti che possono permettersi questo capolavoro di tecnologia messa all’asta da RM Sotheby’s. Come funziona l’asta. La formula di vendita si chiama “sealed auction”, un processo in cui i partecipanti presentano offerte riservate simultaneamente entro un periodo di tempo prestabilito e nessuno può vedere le offerte degli altri. Secondo alcune stime, il prezzo finale si aggira intorno ai 5,5 milioni di euro ma c’è chi scommette che questa somma possa essere superata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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