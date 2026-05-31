All’asta la Ferrari di Felipe Massa firmata da Montezemolo | quanto vale

Notizia in breve

All’asta una Ferrari LaFerrari firmata da Montezemolo, appartenuta all’ex pilota di Formula 1. La vettura, coupé prodotta in 499 esemplari, è considerata un pezzo unico. La Ferrari, con questa edizione limitata, rappresenta un modello esclusivo. La casa d’aste ha stimato il valore tra diverse centinaia di migliaia e un milione di euro. La vettura è stata messa in vendita senza indicare il prezzo di partenza.