Su Sky Documentaries arriva “Sognando Rosso”, un nuovo film che racconta la figura di Luca Cordero di Montezemolo. Il documentario esplora il suo ruolo nel mondo delle corse automobilistiche e le sue attività nel settore industriale italiano. La pellicola si concentra sui momenti chiave della sua carriera, offrendo uno sguardo dettagliato sulla sua influenza nel panorama automobilistico e industriale italiano.

Arriva su Sky Documentaries “ Sognando Rosso ”, il documentario dedicato a Luca Cordero di Montezemolo. Si tratta di un film che racconta e attraversa oltre quarant’anni di industria, sport e immaginario italiano con al centro uno dei top manager più noti del panorama italiano, icona suprema dello stile yuppie mitizzato negli Anni ’80. Il film su Luca Cordero di Montezemolo, diretto da Manish Pandey con la collaborazione di Christopher M. Armstrong, debutta il 20 marzo alle 21:15, con disponibilità in streaming su Now e successivo passaggio su Sky Sport Arena. Non è solo una biografia: è il tentativo di raccontare un pezzo di capitalismo italiano attraverso uno dei suoi interpreti più riconoscibili, appunto Luca Cordero di Montezemolo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Montezemolo nel film Sognando Rosso fra Ferrari, Fiat e Italia: quanto ha guadagnato

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