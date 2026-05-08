A Misano si è aperto il campionato italiano di gare di durata, con la prima tappa del GT Endurance prevista per il 10 maggio. La manifestazione si svolge sulla pista romagnola e vede tra i partecipanti anche il figlio di un ex pilota di Formula 1. Tra le scuderie presenti, c’è anche Ferrari Rossocorsa, pronta a scendere in pista per questa nuova stagione.

Per le Ferrari 296 gestite da Rossocorsa Racing, l'area dedicata alle competizioni della concessionaria ufficiale di due storici marchi italiani come Ferrari e Maserati (ma anche di Rolls-Royce), è giunto il momento di scendere in pista nel weekend per il via del Campionato Italiano GT Endurance 2026. Una serie, nata nel 2019, in cui le vetture coinvolte, che si avvicinano molto alle GT3 che disputano il mondiale endurance Wec, si affrontano in quattro gare di durata da tre ore ciascuno. Il primo appuntamento è in programma sul Misano World Circuit Marco Simoncelli con la corsa prevista domenica 10 maggio. Qualche giorno prima...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ferrari Rossocorsa a Misano per il via del GT Endurance: c'è anche il figlio di Felipe Massa

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