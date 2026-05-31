Allarme AIFA | rischio sovradosaggio di paracetamolo tra gli adolescenti

L’AIFA ha lanciato un allarme sul rischio di sovradosaggio di paracetamolo tra gli adolescenti. Si evidenzia come l’uso di questo farmaco da banco possa provocare necrosi epatica se assunto in dosi eccessive. Molti giovani sottovalutano i rischi associati ai farmaci contenenti paracetamolo, spesso assumendoli senza rispettare le dosi consigliate. L’agenzia invita a prestare maggiore attenzione alle modalità di assunzione e ai limiti di sicurezza per evitare danni gravi al fegato.

? Punti chiave Come può un comune farmaco da banco causare la necrosi epatica?. Perché gli adolescenti sottovalutano i rischi chimici del paracetamolo?. Quali segnali silenziosi inviano i giovani attraverso il sovradosaggio?. Come si può prevenire il danno al fegato con dosi precise?.? In Breve Limite massimo giornaliero di 3 o 4 grammi per evitare danni epatici.. Dosi letali di 10 grammi causano rischio di epatite fulminante.. Il professor Danilo De Gregorio dell'Università San Raffaele analizza i rischi tossicologici.. Necessità di introdurre l'educazione farmacologica all'interno degli istituti scolastici.. L’allarme dell’Agenzia italiana del Farmaco sul paracetamolo: i rischi del sovradosaggio tra gli adolescenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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