L'Agenzia italiana del farmaco ha lanciato un allarme riguardo al rischio di sovradosaggio di paracetamolo tra i giovani. Secondo le ultime indicazioni, un abuso di questo farmaco può portare a danni al fegato e sintomi come nausea, dolore addominale e affaticamento. La diffusione di informazioni sbagliate sui social media può indurre all’uso eccessivo di farmaci senza consultare un medico, aumentando così i rischi di complicazioni.

? Cosa scoprirai Quali sono i primi segnali fisici di un sovradosaggio da paracetamolo?. Come possono le sfide sui social mettere a rischio il fegato?. Perché le ragazze sono più esposte al rischio di overdose?. Qual è il limite massimo di milligrammi da non superare mai?.? In Breve Soglia 150 mgkg per dose causa rischio insufficienza epatica acuta.. Massimo limite giornaliero per adolescenti fissato a 4 grammi.. Dose standard per over 12 anni tra 500 e 1000 mg.. Danno epatico grave entro 24-72 ore dall'ingestione eccessiva.. L’Agenzia Italiana del Farmaco ha lanciato un allarme urgente riguardante il rischio di sovradosaggio di paracetamolo tra gli adolescenti, dopo aver rilevato un incremento di casi preoccupanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - AIFA: allarme per il rischio di sovradosaggio di paracetamolo nei giovani

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