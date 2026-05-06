Sovradosaggio paracetamolo negli adolescenti | l’allarme AIFA sui rischi reali
L'AIFA ha lanciato un allarme sui rischi legati al sovradosaggio di paracetamolo tra gli adolescenti, evidenziando un aumento dei casi di uso improprio. I controlli e le precauzioni sono fondamentali per evitare complicazioni. Il problema riguarda soprattutto il comportamento di alcuni giovani che assumono dosi superiori a quelle raccomandate, spesso senza consultare un medico o un farmacista.
Non è un farmaco innocuo: aumentano i casi di uso improprio tra i giovani. I segnali da non ignorare e le regole per evitarli. Un farmaco comune, presente in quasi tutte le case, può diventare pericoloso se usato nel modo sbagliato. L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) accende i riflettori su un fenomeno silenzioso ma concreto: il sovradosaggio di paracetamolo tra gli adolescenti. Secondo i dati della Rete Nazionale di Farmacovigilanza e del Centro Antiveleni di Pavia, si registra un numero significativo di casi di sovradosaggio intenzionale in questa fascia di età. Non si tratta di un fenomeno in crescita né legato a sfide social, ma il rischio clinico resta elevato, soprattutto per la vulnerabilità degli adolescenti.🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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