Sovradosaggio paracetamolo negli adolescenti | l’allarme AIFA sui rischi reali

L'AIFA ha lanciato un allarme sui rischi legati al sovradosaggio di paracetamolo tra gli adolescenti, evidenziando un aumento dei casi di uso improprio. I controlli e le precauzioni sono fondamentali per evitare complicazioni. Il problema riguarda soprattutto il comportamento di alcuni giovani che assumono dosi superiori a quelle raccomandate, spesso senza consultare un medico o un farmacista.