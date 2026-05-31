La Congrega Velisti Cesenatico organizza per la prima volta un campo estivo dedicato ai bambini e alle bambine dai 6 agli 11 anni. L’iniziativa si svolgerà durante l’estate e prevede attività legate al mare e alla vela. L’obiettivo è offrire ai giovani partecipanti un’esperienza estiva all’aperto, con possibilità di apprendere le basi della navigazione e divertirsi in sicurezza. La partecipazione è rivolta ai bambini della fascia d’età indicata.

La Congrega Velisti Cesenatico questa estate per la prima volta ospiterà un campo estivo aperto ai bambini e bambine dai 6 agli 11 anni. A organizzarlo sono l’Isola di Peter Pan e Orsa Blu, che a Cesena da trent’anni seguono il nido d’infanzia. La Congrega, storico sodalizio sportivo di Cesenatico legato al modo della vela (è l’organizzatore anche delle Vele di Pasqua), ha messo a disposizione i propri spazi, impianti, spiaggia riservata, derive a vela ed istruttori della Fiv, la Federazione italiana vela. "L’attività inizierà il 15 giugno - dice la responsabile Arianna Zoffoli -, dando via al progetto ’ Viamare ’. Il campo estivo nasce con l’obiettivo di offrire a bambine e bambini un’esperienza educativa a contatto con il mare, inteso come ambiente privilegiato di apprendimento, scoperta e crescita personale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alla scoperta del mare. Un’estate di corsi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mar Ionio, scoperta imbarcazione di epoca romana

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Alla scoperta del Faro di Rimini: accesso straordinario durante la Biennale del Mare

Weekend di primavera tra avventura e scoperta al Galata Museo del Mare e alla Lanterna di GenovaNel fine settimana di fine marzo, il Galata Museo del Mare e la Lanterna di Genova hanno aperto le porte a visitatori di tutte le età.

Temi più discussi: Alla scoperta del mare. Un’estate di corsi; Giornata mondiale degli oceani: al via a Genova le celebrazioni per l'edizione 2026; Alla scoperta del Faro di Rimini: accesso straordinario durante la Biennale del Mare; Secrets of Piano di Sorrento: alla scoperta del territorio.

Alla scoperta del mare. Un’estate di corsiLa Congrega Velisti Cesenatico questa estate per la prima volta ospiterà un campo estivo aperto ai bambini e bambine dai 6 agli 11 anni. A organizzarlo sono l’Isola di Peter Pan e Orsa Blu, che a ... ilrestodelcarlino.it

Rosolina Mare, alla scoperta del Giardino Botanico di Caleri. La parte più emozionante del percorso è la passerella in legno, che permette di passeggiare tra le acque che si specchiano nel cielo. x.com

Rosolina Mare, alla scoperta del Giardino Botanico di CaleriLa parte più emozionante del percorso è la passerella in legno, che permette di passeggiare tra le acque che si specchiano nel cielo ... rainews.it