Alla scoperta del mare Un’estate di corsi

Da ilrestodelcarlino.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Congrega Velisti Cesenatico organizza per la prima volta un campo estivo dedicato ai bambini e alle bambine dai 6 agli 11 anni. L’iniziativa si svolgerà durante l’estate e prevede attività legate al mare e alla vela. L’obiettivo è offrire ai giovani partecipanti un’esperienza estiva all’aperto, con possibilità di apprendere le basi della navigazione e divertirsi in sicurezza. La partecipazione è rivolta ai bambini della fascia d’età indicata.

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La Congrega Velisti Cesenatico questa estate per la prima volta ospiterà un campo estivo aperto ai bambini e bambine dai 6 agli 11 anni. A organizzarlo sono l’Isola di Peter Pan e Orsa Blu, che a Cesena da trent’anni seguono il nido d’infanzia. La Congrega, storico sodalizio sportivo di Cesenatico legato al modo della vela (è l’organizzatore anche delle Vele di Pasqua), ha messo a disposizione i propri spazi, impianti, spiaggia riservata, derive a vela ed istruttori della Fiv, la Federazione italiana vela. "L’attività inizierà il 15 giugno - dice la responsabile Arianna Zoffoli -, dando via al progetto ’ Viamare ’. Il campo estivo nasce con l’obiettivo di offrire a bambine e bambini un’esperienza educativa a contatto con il mare, inteso come ambiente privilegiato di apprendimento, scoperta e crescita personale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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