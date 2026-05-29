Alla scoperta del Faro di Rimini | accesso straordinario durante la Biennale del Mare

In occasione della prima edizione della manifestazione “Biennale del Mare e dell'Acqua”, promossa nell’ambito del “Patto Blu dei Due Mari” con la città di Livorno, in programma a Rimini il 5 e 6 giugno, il Faro di Rimini sarà aperto alle visite della popolazione.La struttura, edificata nel 1764. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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