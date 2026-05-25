Calcio dilettanti | il Baiso Secchia nonostante la retrocessione conferma l’allenatore Mattia Ferretti Grasso nuovo tecnico del Gattatico Bonini si sdoppia | mister e ds dell’Arcetana

Da ilrestodelcarlino.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il BaisoSecchia ha confermato l’allenatore Mattia Ferretti nonostante la retrocessione. Il Gattatico ha affidato la panchina a Grasso, nuovo tecnico. L’Arcetana ha scelto Lauro Bonini come nuovo direttore sportivo e allenatore. La squadra si è salvata in Eccellenza e ha deciso di rinnovare lo staff tecnico. Nessun altro cambiamento annunciato tra le squadre dilettantistiche reggiane.

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Novità anche nel weekend per il futuro delle squadre dilettantistiche reggiane: l’ Arcetana, salvatasi in Eccellenza, ha scelto il nuovo manager e sarà l’esperto Lauro Bonini. Per lui si tratta di un ritorno in quel di Arceto. La parola "manager" non è a caso, visto che il navigato tecnico, ex tra le altre di Bagnolese, Rolo e Montecchio, avrà un doppio ruolo, un po’ da manager all’inglese appunto. Non solo quello di allenatore, ma la società gli affiderà anche mansioni di direttore sportivo. L’idea è quella, appunto, del doppio incarico: non una cosa usuale nel panorama calcistico attuale. I biancoverdi hanno deciso di affidarsi alla sua esperienza per ottenere un’altra salvezza in Eccellenza, tutt’altro che semplice da raggiungere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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