Dopo l’esonero dell’allenatore, il Liverpool vive momenti di incertezza. Il portiere titolare, Alisson, potrebbe essere coinvolto in eventuali cambiamenti della squadra. La Juventus ha ripreso speranze di intervenire sul mercato, approfittando del caos in casa dei Reds. Il direttore sportivo è sotto osservazione e la situazione resta in evoluzione. La decisione sulla guida tecnica potrebbe influenzare anche future mosse di mercato.

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© Juventusnews24.com - Alisson, la Juventus torna a sperare: caos Liverpool. Ecco cosa può succedere ora

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