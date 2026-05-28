Alisson Juventus è muro contro muro col Liverpool | i Reds ora bloccano il brasiliano! Cosa sta succedendo

Notizia in breve

La Juventus ha tentato di acquistare il portiere brasiliano, ma il Liverpool ha deciso di bloccare la cessione. I Reds non hanno dato il via libera al trasferimento, mentre il giocatore preferirebbe trasferirsi in un'altra squadra. La trattativa tra le due società si è fermata, e il portiere rimane in attesa di sviluppi. La situazione resta in sospeso, senza ulteriori dettagli ufficiali.