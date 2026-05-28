Alisson Juventus è muro contro muro col Liverpool | i Reds ora bloccano il brasiliano! Cosa sta succedendo

Da juventusnews24.com 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus ha tentato di acquistare il portiere brasiliano, ma il Liverpool ha deciso di bloccare la cessione. I Reds non hanno dato il via libera al trasferimento, mentre il giocatore preferirebbe trasferirsi in un'altra squadra. La trattativa tra le due società si è fermata, e il portiere rimane in attesa di sviluppi. La situazione resta in sospeso, senza ulteriori dettagli ufficiali.

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Alisson trova un muro che blocca la Juve

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