Alisson Juventus è muro contro muro col Liverpool | i Reds ora bloccano il brasiliano! Cosa sta succedendo
La Juventus ha tentato di acquistare il portiere brasiliano, ma il Liverpool ha deciso di bloccare la cessione. I Reds non hanno dato il via libera al trasferimento, mentre il giocatore preferirebbe trasferirsi in un'altra squadra. La trattativa tra le due società si è fermata, e il portiere rimane in attesa di sviluppi. La situazione resta in sospeso, senza ulteriori dettagli ufficiali.
di Luca Fioretti Calciomercato Juve, clamorosa frenata sull’asse Torino-Liverpool secondo Tuttosport: i Reds bloccano il brasiliano, ma lui vuole Spalletti. Il mercato della Juventus incassa la prima, inattesa frenata della sessione estiva per quello che era diventato l’obiettivo numero uno per la porta. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, l’ambiente bianconero sarebbe decisamente stizzito per l’improvviso e netto dietrofront da parte del Liverpool riguardo al futuro di Alisson. Il club inglese, infatti, si è mostrato rigidamente intenzionato a puntare sull’estremo difensore brasiliano per un’altra stagione, bloccando di fatto una trattativa che la dirigenza della Vecchia Signora sperava di poter imbastire su basi decisamente più morbide e collaborative. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Alisson trova un muro che blocca la Juve
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