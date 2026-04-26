Liti e colpi bassi un anno infernale che ha portato l' Aia nel caos Cosa può succedere ora

Un anno difficile ha caratterizzato il mondo dello sport, con numerosi conflitti e tensioni che hanno coinvolto l'Aia. La situazione si è complicata ulteriormente con le controversie legali e le accuse tra le parti coinvolte. Martedì, l'ex presidente si presenterà davanti al Collegio di garanzia del Coni per conoscere l'esito della richiesta di squalifica. La decisione in quella sede potrebbe segnare un punto di svolta per il futuro delle vicende in corso.

Cadono le caselle una a una. Ma serve fare due passi avanti per capire cosa c’è dietro. Il 28 aprile, quindi martedì prossimo, dalle 15.30, il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni si pronuncerà circa il ricorso sulle prime due sentenze che hanno coinvolto l’ex presidente dell’Aia Antonio Zappi (che era in carica dal dicembre 2024), squalificato il 12 dicembre scorso con stop annesso di 13 mesi, sentenza del Tribunale federale nazionale in primo e della Corte federale d’Appello in secondo grado. Martedì tutto si potrebbe ribaltare o confermare, le ipotesi sono sostanzialmente tre ma il caso è iniziato tutto da quei giorni in cui Zappi venne deferito.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Liti e colpi bassi, un anno infernale che ha portato l'Aia nel caos. Cosa può succedere ora Notizie correlate L'allarme di Fazzolari: "Ora l'azione delle toghe sarà più invasiva". Che cosa può succedere adessoArchiviato il referendum sulla giustizia è un profluvio di commenti sugli effetti politici del risultato. Crosetto: "Iran punta al caos, ora può succedere di tutto"Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Fondazione Varrone, liti e colpi bassi per la modifica dello Statuto interno. Il Mef costretto a intervenire; Torna il Premio internazionale di danza: in 800 fra concorrenti e accompagnatori, oltre 50 scuole coinvolte; Due centauri feriti gravemente dopo lo scontro con un'ambulanza privata; SuperEnalotto, a Rieti centrato un 5 da oltre 26mila euro. Fondazione Varrone, liti e colpi bassi per la modifica dello Statuto interno. Il Mef costretto a intervenireRIETI - Acque agitate - per non dire burrascose - in seno alla Fondazione Varrone dove è stato costretto a interviene anche il Mef, l’organo governativo deputato a svolgere ... ilmessaggero.it I social dovrebbero mettere un fermo al bombardamento politico che sta avvenendo, un dispositivo che limiti sta gran rottura di scatole, insopportabile e di gran tristezza, decine di bacheche tristi, grigie, sempre la stessa solfa, che ormai ha stufato la maggior p - facebook.com facebook LET in Sudafrica con Fanali, Liti, Nobilio e Zanusso. Ottavo evento nel calendario del Ladies European Tour e secondo consecutivo in Sudafrica, organizzato in collaborazione con il Sunshine Ladies Tour. Si svolge al Royal Cape Golf Club a Città del Capo, c x.com