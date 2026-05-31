A Alessandria si svolge una gara con 65 auto d’epoca e vetture Bugatti dal valore di milioni di euro. Il punto di ritrovo degli equipaggi sarà spostato rispetto alle edizioni precedenti. Le auto partiranno dalla città e seguiranno un percorso che li porterà verso la Liguria, attraversando diverse località lungo il tragitto. La manifestazione si concluderà in una località della regione, con un percorso complessivo ancora da definire ufficialmente.

? Punti chiave Dove si sposterà il punto di ritrovo degli equipaggi quest'anno?. Qual è il percorso esatto che le vetture seguiranno verso la Liguria?. Quante Bugatti da milioni di euro sfileranno per le vie cittadine?. Perché quasi metà dei partecipanti proviene da fuori dai confini italiani?.? In Breve Partenza venerdì 5 giugno ore 16:00 da piazza della Libertà ad Alessandria. Il 45% degli equipaggi partecipa all'evento con provenienza internazionale. 6 Bugatti da 1,5 milioni di euro ciascuna guidano il corteo. Tour finale verso Cinque Terre e Museo navale della Spezia in Liguria. Il Grand Prix Bordino torna ad Alessandria con 65 vetture storiche e il prestigio delle Bugatti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alessandria: 65 auto d’epoca e Bugatti da milioni in gara

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