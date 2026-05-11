Nel borgo di Rovereto ad Alessandria, il fine settimana si presenta ricco di eventi che uniscono passione per i motori d'epoca e iniziative culturali. I mercatini offrono una vasta scelta di oggetti e pezzi d’epoca, mentre le attività locali coinvolgono visitatori di tutte le età. In un caso particolare, un evento domenicale mette in relazione i motori d’epoca con una campagna di prevenzione medica aperta al pubblico.

? Punti chiave Cosa troverai tra i mercatini e le attività di Borgo Rovereto?. Come si collegano i motori d'epoca alla prevenzione medica domenicale?. Dove si possono effettuare gli screening cardiologici gratuiti questo weekend?. Perché questa iniziativa punta a sostenere le botteghe del quartiere?.? In Breve Liza Lombardo e Giovanni Barosini promuovono l'iniziativa per il commercio di prossimità.. Domenica 17 maggio ore 8 partenza Motopasseggiata da piazza della Libertà con VCC Bordino.. Dalle 9 alle 17 screening gratuiti presso il cortile del Presidio Civile in via Venezia.. Croce Rossa Italiana e medici AOU AL offrono test e lezioni di primo soccorso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alessandria: tra motori d’epoca e cultura, il weekend a Borgo Rovereto

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