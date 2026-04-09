Miglia experience Italy la gara internazionale con auto d' epoca fa tappa a Brindisi
Da giovedì 9 aprile a domenica 12 aprile, Brindisi ospita la tappa di 1000 Miglia Experience Italy, una gara internazionale dedicata alle auto d’epoca. Questa edizione si svolge per la prima volta interamente in Puglia, coinvolgendo diverse località della regione. La manifestazione prevede il percorso di veicoli storici, con partenza e arrivo nella stessa città. La gara coinvolge partecipanti provenienti da vari paesi.
BRINDISI - La città di Brindisi fra i gioielli della 1000 Miglia experience Italy, che si rinnova con un’edizione che per la prima volta si svolgerà interamente in Puglia, da oggi, giovedì 9 aprile a domenica 12 aprile. Protagonisti 54 equipaggi iscritti provenienti da 11 diverse nazioni, con. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Arriva la 1000 Miglia Experience: da largo Giannella la sfilata di Ferrari e auto d’epocaQuest'anno la manifestazione, in programma da giovedì 9 a domenica 12 aprile, vedrà un percorso tutto pugliese.
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