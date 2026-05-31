Aldeno preso il motociclista dopo la fuga | sanzioni da migliaia di euro

Notizia in breve

I Carabinieri hanno rintracciato il motociclista che aveva tentato di scappare durante un controllo. La polizia ha analizzato il telaio della moto, scoprendo numerosi dettagli che hanno condotto all’identità del conducente. Dopo averlo individuato, sono state elevate sanzioni per diverse migliaia di euro. La fuga non è stata completata, e il soggetto è stato poi fermato dai militari.