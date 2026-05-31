Aldeno preso il motociclista dopo la fuga | sanzioni da migliaia di euro
I Carabinieri hanno rintracciato il motociclista che aveva tentato di scappare durante un controllo. La polizia ha analizzato il telaio della moto, scoprendo numerosi dettagli che hanno condotto all’identità del conducente. Dopo averlo individuato, sono state elevate sanzioni per diverse migliaia di euro. La fuga non è stata completata, e il soggetto è stato poi fermato dai militari.
? Punti chiave Come hanno fatto i Carabinieri a risalire al fuggitivo?. Cosa ha scoperto la polizia controllando il telaio della moto?. Perché il motociclista ha deciso di abbandonare il mezzo?. Quanto dovranno pagare le sanzioni per le violazioni commesse?.? In Breve Identificazione tramite numero di telaio dopo fuga a piedi del conducente.. Sanzioni amministrative per il motociclista pari a diverse migliaia di euro.. Moto da cross senza targa, pannello identificativo e assicurazione obbligatoria sequestrata.. Controlli intensificati dai Carabinieri di Rovereto in tutta la Vallagarina.. Aldeno, il centro colpito dalle manovre di una moto da cross: identificato il conducente dopo il inseguimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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