Finto carabiniere mette a segno il colpo da migliaia di euro | la fuga finisce in taxi

Un truffatore di 24 anni, travestito da carabiniere, ha commesso un furto da migliaia di euro prima di essere fermato. La polizia di Bologna e i carabinieri di Parma hanno collaborato per intercettarlo nella stazione di ieri sera, 12 marzo, e hanno arrestato il sospettato. La fuga si è conclusa con il suo arresto e un’auto taxi.

La sinergia tra polizia di Bologna e carabinieri di Parma ha messo fine alla fuga di un truffatore di 24 anni, intercettato nella serata di eri, 12 marzo, in stazione. Il giovane, originario del napoletano, aveva appena messo a segno un colpo ai danni di una famiglia parmigiana. Il piano è scattato nel pomeriggio di ieri, 12 marzo, a Parma con una telefonata, sulla alinea fissa, a una donna di 55 anni, da parte di un sedicente "tenente dei carabinieri". Con la solita tecnica, è stata convinta che l’auto intestata al marito marzo, fosse coinvolta in una rapina, mentre i complici facevano in modo che marito e figlia si allontanassero da casa con il pretesto di formalizzare una denuncia per una rapina (mai avvenuta). 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Articoli correlati Firenze, finto carabiniere in monopattino arrestato: aveva appena messo a segno un colpo da 2600 euroFermato un 48enne per truffa ai danni di una coppia di anziani: l’uomo è stato sorpreso a Firenze in possesso del bottino appena sottratto. Truffa del finto carabiniere a Udine, anziana costretta a consegnare la sua fede nuziale e migliaia di euroTre arresti con recupero di decine di gioielli: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato di Udine contro una banda... Una selezione di notizie su Finto carabiniere Temi più discussi: Pronto, sono il maresciallo, suo figlio è stato fermato. Per rilasciarlo deve pagare...: la truffa del finto carabiniere non inganna due novantenni a Firenze; La polizia arresta un finto carabiniere alla Muzza di Cornegliano; Truffe agli anziani, arrestato a Udine un finto carabiniere; Ex artigiano orafo 92enne raggirato dal finto carabiniere, svaligiato di 50 mila euro. Finto carabiniere truffa una novantenne nel Biellese: arrestato un 37enne, recuperati gioielli e contantiFinto carabiniere truffa anziana nel Biellese con la scusa della targa clonata. Arrestato un 37enne, recuperati gioielli e contanti. quotidianopiemontese.it Anziana sventa truffa del finto carabiniere, un arrestoAnziana sventa truffa del finto carabiniere, 19enne arrestato dalla polizia. E' accaduto lo scorso 7 marzo, nel quartiere di Soffiano, alla periferia di Firenze, quando il giovane è stato portato a So ... ansa.it Si finge carabiniere per rubare dei gioielli ad un'anziana, giovane arrestato nel Catanese https://qds.it/finto-carabiniere-rubare-gioielli-anziana-giovane-arrestato-valverde/ - facebook.com facebook La truffa del finto carabiniere e della targa dell'auto clonata: arrestato nel biellese un 37enne campano con precedenti. Convinceva le anziane vittime a mostrare oro e gioielli per poi fuggire col bottino. x.com