Dopo la sua apparizione in una trasmissione televisiva, Francesco Chiofalo si è trovato al centro di numerose richieste insolite, tra cui offerte di migliaia di euro per i suoi calzini usati. La sua testimonianza ha generato un interesse crescente sui social e tra il pubblico, portandolo a commentare che la situazione sta degenerando. La partecipazione alla trasmissione ha portato a una serie di proposte che lui stesso ha definito sorprendenti.

Una semplice confessione televisiva può trasformarsi in un fenomeno virale inaspettato. È quanto accaduto a Francesco Chiofalo, che si è ritrovato sommerso da proposte fuori dall’ordinario dopo aver partecipato alla seconda puntata di Belve. Durante l’intervista il personal trainer ed ex partecipante di Temptation Island aveva ammesso senza filtri uno dei suoi difetti più imbarazzanti è un forte odore dei piedi. Dopo questa dichiarazione a Chiofalo sono arrivate numerose richieste da feticisti. “Sono costretto a fare questo video perché la situazione sta degenerando”, ha esordito nelle sue storie Instagram, visibilmente sorpreso dall’ondata di attenzioni ricevute.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Francesco Chiofalo, dopo Belve offerte da migliaia di euro per i suoi calzini usati: “La situazione degenera”

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