Alcaraz vacanze dopo infortunio | lo spagnolo ‘paparazzato’ in Portogallo

Carlos Alcaraz è stato fotografato mentre si rilassa in Portogallo, dopo aver subito un infortunio e aver perso contro Jannik Sinner al Roland Garros 2026. Lo spagnolo, visibilmente tranquillo, si è mostrato senza segni di tensione, immerso in un’atmosfera di relax. Le immagini sono state scattate da un paparazzo mentre passeggiava in un’area costiera. La sua presenza in vacanza è stata confermata da alcune fonti vicine all’atleta.

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz 'spensierato' dopo infortunio. e la sconfitta di Jannik Sinner al Roland Garros 2026. Il tennista spagnolo è stato costretto a saltare lo Slam di Parigi, dopo il Masters 1000 di Madrid e gli Internazionali d'Italia, e non ci sarà nemmeno al prossimo Wimbledon, a causa del problema al polso accusato a. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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